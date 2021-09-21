Сильно обожжены: в США в аварии Tesla Model 3 заживо сгорели двое, федеральные власти начали расследование

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) начал расследование фатальной аварии электромобиля Tesla Model 3, произошедшей в городе Корал-Гейблс во Флориде 13 сентября.

Авария произошла в жилом районе, электромобиль врезался в дерево и загорелся. Находившиеся внутри два человека сгорели заживо. Послиция не сразу смогла их опознать, поскольку тела были сильно обожжены. Позже удалось установить, что в салоне находились молодые парень (20 лет) и девушка (19 лет).

Полиция Корал-Гейблс заявила, что неясно, использовался ли в момент аварии автопилот. Как заявил глава Tesla Илон Маск заявил в Твиттере: "Бортовые записи показывают, что в момент аварии автопилот не был включен, а сама машина не имела продвинутой версии автопилота Full Self Driving".

Более того, как отметил Маск, для обычного автопилота Tesla необходима активация в полосе движения, чего на этой улице не было.

В NTSB, которое дает рекомендации по безопасности, но не регулирует автопроизводителей, заявили, что расследование будет сосредоточено на работе транспортного средства и возгорании в результате аварии. NTSB также расследует апрельскую аварию Tesla в Техасе, в результате которой погибли два человека. Местная полиция заявила, что, по их мнению, авария произошла, когда на месте водителя никто не сидел.

Другое федеральное агентство США - Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) - заявило, что собирает информацию о катастрофе в Корал-Гейблс, но не решило, следует ли отправлять группу по расследованию аварии.

В августе в NHTSA начали официальное расследование в отношении Tesla и системы Autopilot после 11 аварий с участием сотрудников службы экстренного реагирования, таких как полицейские или пожарные машины. Агентство также начало 33 индивидуальных расследования аварий Tesla, в которых погибло 11 человек с 2016 года, в которых предполагалось использование передовых систем помощи водителю, включая систему Autopilot.

Новостной сюжет телеканала WPLG Local 10, посвященный аварии