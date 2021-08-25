Сидней вышел на рекордные показатели суточных COVID-заражений

При этом всего в стране выявлено около 1 тысячи случаев коронавируса.

Отмечено, что большинство заражений обнаружили среди невакцинированных людей, сейчас 113 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Известно, что Австралия ввела локдаун для более чем половины своего населения, и несмотря на это число заражений продолжает расти.

Кроме этого около 31% взрослого населения полностью привиты, в то время как 54% получили первую дозу вакцины.