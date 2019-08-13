В Сиднее мужчина с мачете напал на прохожих

В крупнейшем городе Австралии Сиднее мужчина с мачете напал на прохожих и ранил как минимум одну женщину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийское издание ABC.

Инцидент произошел сегодня вблизи отеля CBD около 2 часов дня по местному времени. Мужчина, вооруженный мачете, напал на женщину, нанеся ей несколько ранений.

Судя по видео с камер наблюдения, задержать нападавшего удалось прохожим, которые использовали для этого подручные средства - стулья, ломы и ящики. После прибытия полиции мужчина был арестован, а раненую направили в больницу.

После ареста нападавшего, в отеле CBD было обнаружено тело еще одной женщины с ножевыми ранениями. По сообщению местной полиции, пока не ясно, связаны ли эти два происшествия.

Как сообщало РБК-Украина, в конце мая в Иерусалиме террорист напал с ножом на прохожих. В результате нападения ранения получили два человека.

Напомним, в июле в США неизвестный с ножом совершил нападение на медицинский центр. В результате нападения несколько человек получили ножевые ранения.