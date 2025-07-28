Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у теракті в Оленівці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибігі, яку він зробив в соцмережі Х.
"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - нагадав глава МЗС.
Він закликав Міжнародний кримінальний суд якнайшвидше видати ордери на арешт усіх причетних до цього злочину - як виконавців, так і тих, хто віддавав накази та приховував теракт.
Сибіга також наголосив на важливості створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.
За його словами, лише розглянувши "корінний злочин" - неспровоковану війну РФ - можна досягти повної відповідальності за всі звірства, які стали наслідком цієї агресії.
"Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою - це моральний та правовий імператив", - додав міністр.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські загарбники організували вибух у колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі".
Унаслідок воєнного злочину, скоєного росіянами загинули щонайменше 53 українських військовополонених, ще 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними перехоплених розмов, окупанти свідомо організували теракт, аби зірвати процес обміну полоненими. Українські спецслужби також мають супутникові знімки, які свідчать про заздалегідь підготовлені могили біля виправної колонії, що підтверджує навмисний характер злочину.
У липні 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість з них було ідентифіковано.
РБК-Україна робило детальний розбір, що було відомо про теракт в Оленівці через два роки після трагедії.
Також у прокуратурі розповіли, що вдалося з'ясувати на 2025 рік.
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