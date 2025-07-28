Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у теракті в Оленівці

"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - нагадав глава МЗС.

Він закликав Міжнародний кримінальний суд якнайшвидше видати ордери на арешт усіх причетних до цього злочину - як виконавців, так і тих, хто віддавав накази та приховував теракт.

Сибіга також наголосив на важливості створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

За його словами, лише розглянувши "корінний злочин" - неспровоковану війну РФ - можна досягти повної відповідальності за всі звірства, які стали наслідком цієї агресії.

"Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою - це моральний та правовий імператив", - додав міністр.