Сибіга підтвердив перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.

Зокрема, у липні минулого року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо ексгумацію жертв Волинської трагедії так і не проведуть.

Водночас наприкінці листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою заявляв, що жодних перешкод у питанні ексгумації бути не повинно.

Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.