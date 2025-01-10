Сибіга підтвердив перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Польща заявила про прорив у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. В Україні відзначили значення співпраці між країнами для спільного опору російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше сьогодні оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив на важливості співпраці з Польщею, зазначивши, що вирішення двосторонніх питань є значущим у протистоянні російському імперіалізму. "Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по Москві" - заявив Сибіга. Він також високо оцінив роботу, проведену під координацією міністрів культури України Миколи Точицького та Польщі Ганни Врублевської, додавши, що сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.