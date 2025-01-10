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Сибіга підтвердив перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 22:21
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Сибіга підтвердив перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Польща заявила про прорив у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. В Україні відзначили значення співпраці між країнами для спільного опору російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше сьогодні оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив на важливості співпраці з Польщею, зазначивши, що вирішення двосторонніх питань є значущим у протистоянні російському імперіалізму.

"Ми поважаємо один одного і разом захищаємося від російського імперіалізму. Кожне вирішене двостороннє питання - це удар по Москві" - заявив Сибіга.

Він також високо оцінив роботу, проведену під координацією міністрів культури України Миколи Точицького та Польщі Ганни Врублевської, додавши, що сподівається на подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.

Зокрема, у липні минулого року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща може заблокувати вступ України до ЄС, якщо ексгумацію жертв Волинської трагедії так і не проведуть.

Водночас наприкінці листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після переговорів з українським колегою Андрієм Сибігою заявляв, що жодних перешкод у питанні ексгумації бути не повинно.

Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - в матеріалі РБК-Україна.

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