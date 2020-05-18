Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал мир о COVID-19

В понедельник, 18 мая, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал мир о ситуации с вирусом COVID-19. Ранее публичное лицо Китая в борьбе с коронавирусом заявляло, что страна поначалу скрывала реальную статистику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время открытия 73 Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам", - сказал он.

Си Цзиньпин объявил, что "Пекин в течение двух лет направит 2 млрд долларов на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся".

Как ранее писало РБК-Украина, старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань признал, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Также в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса. Китайский посол в Берлине Ву Кен отверг обвинения в скрытии происхождения вируса.