Швидкий рецепт хліба для схуднення з рекордною кількістю білка, який підкорює світ

Новий тренд серед прихильників здорового способу життя - білковий хліб з червоної сочевиці. Цей простий та швидкий у приготуванні рецепт вже називають ідеальним рішенням для тих, хто хоче схуднути, зберегти м’язову масу та при цьому не відмовлятися від улюбленої випічки.
Як саме приготувати хліб з червоної сочевиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Червона сочевиця - справжній суперфуд. У 100 грамах готового хліба з неї - до 25 г рослинного білка. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайному пшеничному хлібі, й при цьому без глютену, зайвого жиру або цукру. Такий хліб забезпечує довге відчуття ситості, нормалізує рівень цукру в крові та чудово підходить для веганського чи безглютенового харчування.
Промийте сочевицю та замочіть у воді на 3-4 години або на ніч.
Злийте зайву воду, додайте всі інгредієнти й подрібніть в блендері до однорідності.
Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом.
Випікайте 35-40 хвилин при 180°C до золотистої скоринки.
Хліб із сочевиці - це смачно, корисно й модно. У соцмережах цей рецепт вже зібрав тисячі позитивних відгуків.
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