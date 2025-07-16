ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Швидкий рецепт хліба для схуднення з рекордною кількістю білка, який підкорює світ

Середа 16 липня 2025 13:01
UA EN RU
Швидкий рецепт хліба для схуднення з рекордною кількістю білка, який підкорює світ Фото: Рецепт хліба з червоної сочевиці (odnaminyta.com)
Автор: Людмила Жукова

Новий тренд серед прихильників здорового способу життя - білковий хліб з червоної сочевиці. Цей простий та швидкий у приготуванні рецепт вже називають ідеальним рішенням для тих, хто хоче схуднути, зберегти м’язову масу та при цьому не відмовлятися від улюбленої випічки.

Як саме приготувати хліб з червоної сочевиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому хліб з сочевиці корисний для схуднення?

Червона сочевиця - справжній суперфуд. У 100 грамах готового хліба з неї - до 25 г рослинного білка. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайному пшеничному хлібі, й при цьому без глютену, зайвого жиру або цукру. Такий хліб забезпечує довге відчуття ситості, нормалізує рівень цукру в крові та чудово підходить для веганського чи безглютенового харчування.

Інгредієнти для приготування хліба

  • Сочевиця 200 г
  • Сіль 5 г
  • Яйця 2 шт
  • Олія 20 мл
  • Сметана 100 г
  • Розпушувач 10 г
  • Спеції 3 г

Рецепт приготування

  • Промийте сочевицю та замочіть у воді на 3-4 години або на ніч.

  • Злийте зайву воду, додайте всі інгредієнти й подрібніть в блендері до однорідності.

  • Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом.

  • Випікайте 35-40 хвилин при 180°C до золотистої скоринки.

Хліб із сочевиці - це смачно, корисно й модно. У соцмережах цей рецепт вже зібрав тисячі позитивних відгуків.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Хлібці Здоров'я
Новини
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко