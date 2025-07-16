Швидкий рецепт хліба для схуднення з рекордною кількістю білка, який підкорює світ
Новий тренд серед прихильників здорового способу життя - білковий хліб з червоної сочевиці. Цей простий та швидкий у приготуванні рецепт вже називають ідеальним рішенням для тих, хто хоче схуднути, зберегти м’язову масу та при цьому не відмовлятися від улюбленої випічки.
Як саме приготувати хліб з червоної сочевиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чому хліб з сочевиці корисний для схуднення?
Червона сочевиця - справжній суперфуд. У 100 грамах готового хліба з неї - до 25 г рослинного білка. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайному пшеничному хлібі, й при цьому без глютену, зайвого жиру або цукру. Такий хліб забезпечує довге відчуття ситості, нормалізує рівень цукру в крові та чудово підходить для веганського чи безглютенового харчування.
Інгредієнти для приготування хліба
- Сочевиця 200 г
- Сіль 5 г
- Яйця 2 шт
- Олія 20 мл
- Сметана 100 г
- Розпушувач 10 г
- Спеції 3 г
Рецепт приготування
-
Промийте сочевицю та замочіть у воді на 3-4 години або на ніч.
-
Злийте зайву воду, додайте всі інгредієнти й подрібніть в блендері до однорідності.
-
Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом.
-
Випікайте 35-40 хвилин при 180°C до золотистої скоринки.
Хліб із сочевиці - це смачно, корисно й модно. У соцмережах цей рецепт вже зібрав тисячі позитивних відгуків.
Вас може зацікавити
- Ніжна ікра з кабачків, яка підкорює з першої ложки
- 5 салатів, які покращують травлення та роботу кишківника
- Дієтичні рулетики з кабачків, які не зашкодять фігурі
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.