Швидкий рецепт хліба для схуднення з рекордною кількістю білка, який підкорює світ

Новий тренд серед прихильників здорового способу життя - білковий хліб з червоної сочевиці. Цей простий та швидкий у приготуванні рецепт вже називають ідеальним рішенням для тих, хто хоче схуднути, зберегти м’язову масу та при цьому не відмовлятися від улюбленої випічки.

Як саме приготувати хліб з червоної сочевиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому хліб з сочевиці корисний для схуднення?

Червона сочевиця - справжній суперфуд. У 100 грамах готового хліба з неї - до 25 г рослинного білка. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайному пшеничному хлібі, й при цьому без глютену, зайвого жиру або цукру. Такий хліб забезпечує довге відчуття ситості, нормалізує рівень цукру в крові та чудово підходить для веганського чи безглютенового харчування.

Інгредієнти для приготування хліба

Сочевиця 200 г

Сіль 5 г

Яйця 2 шт

Олія 20 мл

Сметана 100 г

Розпушувач 10 г

Спеції 3 г

Рецепт приготування

Промийте сочевицю та замочіть у воді на 3-4 години або на ніч.

Злийте зайву воду, додайте всі інгредієнти й подрібніть в блендері до однорідності.

Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом.

Випікайте 35-40 хвилин при 180°C до золотистої скоринки.

Хліб із сочевиці - це смачно, корисно й модно. У соцмережах цей рецепт вже зібрав тисячі позитивних відгуків.