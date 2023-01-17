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Швидкі забрали десятки травмованих: деталі масштабного ДТП на трасі Київ-Чоп

Фото: в ДТП біля Гамаліївки постраждали 20 людей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна дорожньо-транспортна пригода відбулась на трасі Київ-Чоп. Там було залучено 12 екіпажі швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Львів.

Аварія трапилась увечері вівторка, 17 січня, неподалік Гамаліївки, що на в'їзді до Львова. Там зіштовхнулись маршрутне таксі та вантажівка. На момент ДТП в маршрутці знаходились понад 30 людей.

Відомо, що на місці аварії працювали 12 карет швидкої допомоги. До лікарні було госпіталізовано 20 потерпілих. Серед них троє - діти.

"20 потерпілих, з них одна дитина. Її травми легкі. Двоє людей у дуже важкому стані та ще один пацієнт з ампутацією ока. Вони у Львівській лікарні швидкої допомоги. 9 пацієнтів середнього ступеня важкості", - розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медицини Тетяна Андрєєва.

В той же час, за даними голови Львовської ОВА Максима Козацього, у рейсовому автобусі перебувало близько 40 осіб. 20 з них були госпіталізовані у медзаклад.

Нагадаємо, 17 січня, увечері на трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія, внаслідок якої є постраждалі. Рух частково перекрили.

Також ми писали, що 9 січня у Києві вранці сталося 30 ДТП через погіршення погодних умов.

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