Швидкі забрали десятки травмованих: деталі масштабного ДТП на трасі Київ-Чоп

Аварія трапилась увечері вівторка, 17 січня, неподалік Гамаліївки, що на в'їзді до Львова. Там зіштовхнулись маршрутне таксі та вантажівка. На момент ДТП в маршрутці знаходились понад 30 людей.

Відомо, що на місці аварії працювали 12 карет швидкої допомоги. До лікарні було госпіталізовано 20 потерпілих. Серед них троє - діти.

"20 потерпілих, з них одна дитина. Її травми легкі. Двоє людей у дуже важкому стані та ще один пацієнт з ампутацією ока. Вони у Львівській лікарні швидкої допомоги. 9 пацієнтів середнього ступеня важкості", - розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медицини Тетяна Андрєєва.

В той же час, за даними голови Львовської ОВА Максима Козацього, у рейсовому автобусі перебувало близько 40 осіб. 20 з них були госпіталізовані у медзаклад.