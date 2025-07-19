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"Швидка" врізалась у стовп у Дніпрі: один медик загинув, ще двоє постраждали

Фото: Смертельна ДТП у Дніпрі (dp.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю карети швидкої допомоги. Один з медиків загинув.

Як повідомляють, аварія трапилася близько 5:00 ранку 19 липня на проспекті Богдана Хмельницького.

За попередньою інформацією, водій швидкої під час руху не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в електроопору.

Унаслідок зіткнення один з медичних працівників помер на місці. Водій та інший медик зазнали тілесних ушкоджень.

 
Фото: Смертельна ДТП у Дніпрі (dp.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Причини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, раніше у Харкові легкове авто зіткнлося з "КамАЗом". У результаті загинули троє людей.

Ми також писали, що у ДТП на Полтавщині загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, 7 липня, у місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП - автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.

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ДТПДніпро