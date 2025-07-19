"Швидка" врізалась у стовп у Дніпрі: один медик загинув, ще двоє постраждали

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю карети швидкої допомоги. Один з медиків загинув.

Як повідомляють, аварія трапилася близько 5:00 ранку 19 липня на проспекті Богдана Хмельницького. За попередньою інформацією, водій швидкої під час руху не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в електроопору. Унаслідок зіткнення один з медичних працівників помер на місці. Водій та інший медик зазнали тілесних ушкоджень. Фото: Смертельна ДТП у Дніпрі (dp.npu.gov.ua) Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Причини аварії встановлюють слідчі.