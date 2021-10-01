Швейцарцам будут давать по 50 долларов за каждого приведенного человека на вакцинацию

По информации местных властей, таким сертификатом люди смогут воспользоваться, например, в кинотеатрах или ресторанах.

"Каждый может помочь убедить друга, соседа, коллегу по работе или члена семьи в преимуществах вакцинации. За что население должно быть вознаграждено", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас Швейцария имеет один из самых низких показателей COVID-вакцинации в Западной Европе, при этом только 58% из 8,7 млн населения страны полностью вакцинированы.

На это время страна получила 11,9 млн доз вакцины, а использовала 10,4 млн.