Швейцария планирует ввести обязательные COVID-паспорта для закрытых помещений

"Если госпитализация продолжит расти так же сильно, как и в последнее время, перегрузка в больнице не может быть исключена всего за несколько недель", - говорится в заявлении федерального правительства.

Указано, что данное требование будет охватывать массовые мероприятия, а также рестораны, бары, кинотеатры и музеи, а также спортивные центры и культурные мероприятия.

Как отметили в правительстве, по этому вопросу уже начаты консультации с региональными органами власти, которые продлятся до 30 августа.

Известно, что количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне выросла в среду на 3 212, увеличив общее число до более 765 тысяч с начала пандемии.

Между тем число летальных исходов от коронавируса приблизилось к более 10 тысячам.