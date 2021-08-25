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Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID

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Среда 25 августа 2021 20:50
Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID Фото: Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID (facebook.com/SwissEmbassyKyiv)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария выделила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на антиген. Их будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Швейцарии в Украине.

"Глава Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Швейцария выделила на гуманитарную помощь 6,7 млн швейцарских франков (196 млн гривен, - ред.).

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.

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