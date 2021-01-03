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В Швейцарии заявили о распространении в стране "британского" типа COVID

Швейцария, Воскресенье 03 января 2021 19:30
В Швейцарии заявили о распространении в стране "британского" типа COVID
Фото: проведение ПЦР-теста (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Швейцарии обнаружили новые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. Власти считают, что теперь он циркулирует в стране.

Об этом сообщает департамент здравоохранения кантона Женева.

Отмечается, что на территории региона на этой неделе обнаружили пять новых случаев заражения новым типом коронавируса, обнаруженным изначально в Великобритании. Теперь в стране зафиксировано 10 таких случаев.

Из этого власти кантона делают вывод, что теперь идет речь о распространении вируса внутри страны, а не только о случаях, когда новый штамм вируса находили у приезжих или тех, кто приехал из Великобритании.

Изначально случаи заражения "британским" штаммом коронавируса в Швейцарии обнаружили в канун Рождества.

Также в стране обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

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