В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.

Сообщается, что 74-летняя женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Этот случай является первой смертью в стране в результате стремительного распространяющейся вспышки.

По данным полиции, женщина была госпитализирована в кантоне Во со вторника, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием.

Напомним, сегодня первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Боснии и Герцеговине. Медицинские власти страны пока не предоставляют детали о зараженном.

По состоянию на 5 марта в Украине госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус. Оба госпитализированы в Черновицкой области и недавно вернулись из Италии. До этого в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали четырех человек.

Вчера представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт спрогнозировал рост числа зараженных коронавирусом в стране.