В Швейцарии тесты на COVID для непривитых с октября станут платными

Федеральный совет Швейцарии принял решение сделать платными с 1 октября текущего года тесты на коронавирус для тех, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19. При этом прививки от инфекции останутся бесплатными.

"С 1 октября 2021 года люди, проходящие тестирование для получения COVID-сертификата, должны будут сами оплачивать тест", - говорится в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что правительство больше не считает задачей общественность покрывать расходы на тестирование тех, кто не вакцинировался или не выздоровел от коронавируса.

"Любой желающий сделать прививку имел возможность сделать это. Вакцинация остается бесплатной", - отмечается в решении.

При этом уточняется, что власти продолжат оплачивать тестирование для людей с симптомами коронавируса, а также экспресс-тесты на антитела для тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Кроме того, тесты на коронавирус останутся бесплатными для детей и подростков в возрасте до 16 лет.