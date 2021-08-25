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В Швейцарии тесты на COVID для непривитых с октября станут платными

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Цюрих, Среда 25 августа 2021 17:08
В Швейцарии тесты на COVID для непривитых с октября станут платными Фото: в Швейцарии COVID-тесты сделают платными для непривитых (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральный совет Швейцарии принял решение сделать платными с 1 октября текущего года тесты на коронавирус для тех, кто не вакцинировался или не переболел COVID-19. При этом прививки от инфекции останутся бесплатными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Швейцарии.

"С 1 октября 2021 года люди, проходящие тестирование для получения COVID-сертификата, должны будут сами оплачивать тест", - говорится в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что правительство больше не считает задачей общественность покрывать расходы на тестирование тех, кто не вакцинировался или не выздоровел от коронавируса.

"Любой желающий сделать прививку имел возможность сделать это. Вакцинация остается бесплатной", - отмечается в решении.

При этом уточняется, что власти продолжат оплачивать тестирование для людей с симптомами коронавируса, а также экспресс-тесты на антитела для тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья. Кроме того, тесты на коронавирус останутся бесплатными для детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Напомним, власти Швейцарии рассматривают возможность введения обязательных COVID-сертификатов для большинства закрытых общественных помещений.

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Швейцария Коронавирус Вакцинация
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