В Швейцарии разрешили вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет

Как отмечается, в начале июня медицинское агентство Swissmedic выдало разрешение компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей от 12 до 15 лет.

"Полученные данные позволили OFSP и Федеральной комиссии по вакцинации (CFV) завершить стратегию вакцинации и разработать рекомендации по вакцинации с помощью мРНК-вакцин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба ведомства рекомендовали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые желают сделать прививку, чтобы защитить себя от инфекции. Вакцинация будет бесплатной.

На фоне этого решения Swissmedic рекомендует молодым людям привиться, особенно при наличии у них хронических заболеваний. Однако перед тем, как сделать прививку, им советуют провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица.