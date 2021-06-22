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В Швейцарии разрешили вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Швейцарский регулятор разрешил вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального управления общественного здравоохранения (OFSP) Швейцарии.

Как отмечается, в начале июня медицинское агентство Swissmedic выдало разрешение компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей от 12 до 15 лет.

"Полученные данные позволили OFSP и Федеральной комиссии по вакцинации (CFV) завершить стратегию вакцинации и разработать рекомендации по вакцинации с помощью мРНК-вакцин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба ведомства рекомендовали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которые желают сделать прививку, чтобы защитить себя от инфекции. Вакцинация будет бесплатной.

На фоне этого решения Swissmedic рекомендует молодым людям привиться, особенно при наличии у них хронических заболеваний. Однако перед тем, как сделать прививку, им советуют провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица.

Напомним, в Швейцарии запустили COVID-сертификаты. Получить их могут те лица, кто сделал прививку, получил отрицательный тест или выздоровел от коронавируса.

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ШвейцарияпреступленияКоронавирусВакцинация