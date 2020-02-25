В Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавируса

Власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Reuters.

При этом в ведомстве не сообщают подробностей.

Однако в более подробная информация будет предоставлена на брифинге представителей Федерального управления общественного здравоохранения страны.

Напомним, на данный момент в Евросоюзе коронавирус зафиксировали в 11 странах - в Италии, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Хорватии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в П'ємонті и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.