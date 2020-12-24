Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Швейцарии обнаружили случаи заражения новым типом коронавируса. Его нашли у двоих людей из Великобритании.

Об этом сообщает Blick.

Новый штамм обнаружили в образцах двух людей, которые проживают в Великобритании, но были в Швейцарии.

Органы здравоохранения знают имена заболевших и кантоны, в которых они находились. Регионы уже уведомлены о возможности распространения в них нового штамма коронавируса. Также на самоизоляцию отправлены контактные лица заразившихся.

Ранее сегодня сообщалось, что в Германии зафиксирован первый случай заражения мутированным типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании и сдала два положительных теста на коронавирус.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Также РБК-Украина писало, что Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.