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В Швейцарии обнаружили два случая заражения штаммом COVID-19 из Южной Африки

Автор: Роман Тверденко

В Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

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Об этом сообщает Blick.

Исследователи из Цюриха обработали 500 образцов от людей, которые сдали положительные тесты на коронавирус. И у двоих из них нашли штамм из Южной Африки, а так называемый "британский" вариант COVID-19 у них не обнаружили. Один из заболевших находится в кантоне Швиц, еще один пребывает во Франции и уже общается с французскими властями.

В четверг сообщалось, что в Швейцарии обнаружили случаи заражения "британским" типом коронавируса. Его нашли у двоих людей из Великобритании. Позже этот же тип вируса нашли у человека из Лихтенштейна, а его образцы исследовали в Базеле.

Сегодня стало известно, что в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.

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