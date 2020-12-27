В Швейцарии обнаружили два случая заражения штаммом COVID-19 из Южной Африки

В Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

Об этом сообщает Blick.

Исследователи из Цюриха обработали 500 образцов от людей, которые сдали положительные тесты на коронавирус. И у двоих из них нашли штамм из Южной Африки, а так называемый "британский" вариант COVID-19 у них не обнаружили. Один из заболевших находится в кантоне Швиц, еще один пребывает во Франции и уже общается с французскими властями.

В четверг сообщалось, что в Швейцарии обнаружили случаи заражения "британским" типом коронавируса. Его нашли у двоих людей из Великобритании. Позже этот же тип вируса нашли у человека из Лихтенштейна, а его образцы исследовали в Базеле.

Сегодня стало известно, что в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.