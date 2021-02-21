В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca

Как сообщается, план поставок вакцин от коронавируса не включает препарат от AstraZeneca. При этом в плане включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.

Вице-директор офиса Нору Крониг заявила, что на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.

"Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", - сказала он.

Отмечается, что правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцины.