В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca. Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок COVID-препаратов.

Как сообщается, план поставок вакцин от коронавируса не включает препарат от AstraZeneca. При этом в плане включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.

Вице-директор офиса Нору Крониг заявила, что на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.

"Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", - сказала он.

Отмечается, что правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцины.