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В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca

Новина українською → Берн, Воскресенье 21 февраля 2021 17:11
В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины от коронавируса AstraZeneca. Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок COVID-препаратов.

Об этом сообщает газета NZZ am Sonntag.

Как сообщается, план поставок вакцин от коронавируса не включает препарат от AstraZeneca. При этом в плане включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.

Вице-директор офиса Нору Крониг заявила, что на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.

"Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", - сказала он.

Отмечается, что правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцины.

Напомним, в Швейцарии разрешили использование вакцины от коронавируса от американской компании Moderna. До этого в стране использовали вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Также РБК-Украина писало, что в Швейцарии 23 декабря началась программа вакцинации населения от коронавируса.

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