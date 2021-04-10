UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Швейцарии после COVID-вакцинации умерли 55 человек

Автор: Даша Харченко

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Возраст умерших составлял в среднем 84 года.

Об этом сообщает швейцарский национальный регулятор в сфере оборота лекарств (Swissmedic).

В ведомстве отметили, что несмотря на полученную прививку, доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.

"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.

РБК-Украина писало, что в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавирус. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаКоронавирусВакцина от коронавируса
Читайте также
Связь с тромбами: Европейский регулятор проверяет вакцину Johnson & Johnson
Прогноз погоды