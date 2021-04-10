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В Швейцарии после COVID-вакцинации умерли 55 человек

Новина українською → Швейцария, Суббота 10 апреля 2021 01:51
В Швейцарии после COVID-вакцинации умерли 55 человек Фото: вакцина от коронавируса (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Возраст умерших составлял в среднем 84 года.

Об этом сообщает швейцарский национальный регулятор в сфере оборота лекарств (Swissmedic).

В ведомстве отметили, что несмотря на полученную прививку, доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.

"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.

РБК-Украина писало, что в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавирус. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

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