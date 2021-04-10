В Швейцарии после COVID-вакцинации умерли 55 человек

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Возраст умерших составлял в среднем 84 года.

В ведомстве отметили, что несмотря на полученную прививку, доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.



"В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.

РБК-Украина писало, что в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавирус. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.