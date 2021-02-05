Швеция завершила первый этап вакцинации населения от COVID-19

Органы здравоохранения Швеции завершили первый этап вакцинации населения от коронавируса. Сейчас в стране готовятся ко второму этапу кампании.

Об этом сообщает Xinhua.

"Агентство общественного здоровья Швеции заявило, что готовится ко второй фазе национальной кампании по вакцинации, поскольку 2,2 млн доз вакцин от COVID-19 должны стать доступными этого и следующего месяца", - говорится в сообщении.

Во время второго этапа вакцинации власть снизит возрастной порог для прививки с 70 до 65 лет. Ее смогут сделать также люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается диализа.

Сейчас в стране сделали прививки более 264 тысяч человек. Из них большинство людей старшего возраста.

Также известно, что в Швеции власть уже планирует третью фазу вакцинации, при которой приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами.

Напомним, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей.