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Швеция завершила первый этап вакцинации населения от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Органы здравоохранения Швеции завершили первый этап вакцинации населения от коронавируса. Сейчас в стране готовятся ко второму этапу кампании.

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Об этом сообщает Xinhua.

"Агентство общественного здоровья Швеции заявило, что готовится ко второй фазе национальной кампании по вакцинации, поскольку 2,2 млн доз вакцин от COVID-19 должны стать доступными этого и следующего месяца", - говорится в сообщении.

Во время второго этапа вакцинации власть снизит возрастной порог для прививки с 70 до 65 лет. Ее смогут сделать также люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается диализа.

Сейчас в стране сделали прививки более 264 тысяч человек. Из них большинство людей старшего возраста.

Также известно, что в Швеции власть уже планирует третью фазу вакцинации, при которой приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами.

Напомним, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей.

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