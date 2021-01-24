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Швеция запретила въезд из Норвегии из-за "британского" коронавируса

Автор: Даша Харченко

Власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса. В самом Осло ввели жесткий карантин.

Об этом сообщает Expressen.

По словам министра внутренних дел Микаэля Дамберга, эта мера начнет действовать с полуночи 25 января дня до 14 февраля, и при необходимости может быть продлена.

"Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии", - сказал он.

Исключение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, или имеет в Швеции неотложные семейные дела. Запрет не распространяется на грузовые перевозки.

Отметим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса.

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Напомним, в Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Кроме того, недавно в Германии выявили "бразильский" штамм коронавируса. Инфицированный вернулся из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Мутацию выявили с помощью ПЦР-теста.

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