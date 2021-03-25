Швеция возобновляет прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca

В Швеции возобновят использования вакцины против коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Запрет на ее применение для пожилых людей действовал в стране с начала февраля.
Об этом сообщает Reuters.
"Вакцина очень полезна для людей преклонного возраста, среди которых много людей ежедневно тяжело болеют", - сказал генеральный директор агентства здравоохранения Йохан Карлсон.
Он также добавил, что в Швеции не было зафиксировано редких и серьезных побочных эффектов среди пожилых людей после применения вакцины AstraZeneca.
"Это является основанием для того, почему мы отменяем запрет для людей старше 65 лет", - сказал Йохан Карлсон.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) созывает на 29 марта специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Эксперты в сфере медицины предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.
Также РБК-Украина писало, что Дания продлила приостановку использования COVID-вакцины от компании Oxford-AstraZeneca на три недели. Сейчас в стране продолжается расследование относительно сообщений о возможном возникновении тромбов после использования препарата.