Швеция возобновляет прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca

В Швеции возобновят использования вакцины против коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Запрет на ее применение для пожилых людей действовал в стране с начала февраля.

"Вакцина очень полезна для людей преклонного возраста, среди которых много людей ежедневно тяжело болеют", - сказал генеральный директор агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Он также добавил, что в Швеции не было зафиксировано редких и серьезных побочных эффектов среди пожилых людей после применения вакцины AstraZeneca.

"Это является основанием для того, почему мы отменяем запрет для людей старше 65 лет", - сказал Йохан Карлсон.