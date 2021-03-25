ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Швеция возобновляет прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca

Новина українською → Стокгольм, Четверг 25 марта 2021 20:22
Швеция возобновляет прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Швеции возобновят использования вакцины против коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Запрет на ее применение для пожилых людей действовал в стране с начала февраля.

Об этом сообщает Reuters.

"Вакцина очень полезна для людей преклонного возраста, среди которых много людей ежедневно тяжело болеют", - сказал генеральный директор агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Он также добавил, что в Швеции не было зафиксировано редких и серьезных побочных эффектов среди пожилых людей после применения вакцины AstraZeneca.

"Это является основанием для того, почему мы отменяем запрет для людей старше 65 лет", - сказал Йохан Карлсон.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) созывает на 29 марта специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Эксперты в сфере медицины предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.

Также РБК-Украина писало, что Дания продлила приостановку использования COVID-вакцины от компании Oxford-AstraZeneca на три недели. Сейчас в стране продолжается расследование относительно сообщений о возможном возникновении тромбов после использования препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Швеция
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"