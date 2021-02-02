ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Швеция тоже не рекомендует вакцину от AstraZeneca для пожилых людей

Автор: РБК-Украина

Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации.

Самые читаемые новости

Об этом заявил представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Серен Андерссон, передает Sveriges Radio.

По его словам, вакцина AstraZeneca в Швеции будет использоваться для вакцинации возрастной группы 18 - 65 лет. Людей, которые старше 65 лет, будут прививать другими препаратами.

"Возраст имеет наивысший приоритет, и это также будет относиться к AstraZeneca, но вполне возможно, что медицинские работники смогут использовать эту вакцину на первом этапе", - добавил Андерссон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше не будут прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca. На данный момент обсуждается верхний порог возраста - 55 или 60 лет.

До этого итальянский регулятор не рекомендовал делать прививки вакциной от AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний, поэтому для нее в приоритете - препараты от Pfizer / BioNTech и Moderna.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШвецияВакцинаCOVID-19