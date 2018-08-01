Швеция предоставит Украине дополнительно 380 тыс. долларов в поддержку реформ

Правительство Швеции 1 августа выделит 380 тыс. долларов для организации "Реанимационный пакет реформ"

1 августа 2018 правительство Швеции предоставит Украине 380 тыс долларов дополнительной финансовой поддержки реформ. Об этом сообщает Европейская правда.

Правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов "Реанимационный пакет реформ" (РПР) на 12 месяцев. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Посольство Швеции отмечает, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в технологии демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

За следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США положительно оценили прогресс во внедрении реформ в Украине. В частности, Волкер отметил прогресс в реформе образования и медицины в Украине, а также подчеркнул прогресс в судебной реформе.