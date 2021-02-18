Швеция готовится к обострению ситуации с коронавирусом

Шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает The Local.
Предложения предусматривают возможность закрывать магазины, музеи, спортзалы, парки развлечений, рестораны и другие заведения сферы услуг, а также места скопления людей.
Вероятно, с 11 марта правительство получит право применить ограничения, если в этом будет необходимость.
Напомним, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.
Также ранее стало известно, что правительство Швеции вводит новые ограничения на поездки для иностранных туристов. Нововведение начало действовать с 6 февраля.