Швеция готовит введение электронного COVID-паспорта к лету

В Швеции разрабатывают вариант паспорта вакцинации от коронавируса в электронном виде. Его будут готовы ввести к лету этого года, если будет утвержден международный стандарт документа.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве Швеции допускают, что именно такие паспорта в будущем будут пропуском для поездок и участия в различных мероприятиях. Но пока вопрос оптимального документа еще изучается.

"Когда Швеция и наши соседи начнут открываться, сертификаты о вакцинации, вероятно, потребуются для поездок и участия в других мероприятиях", - заявил шведский министр диджитализации Андерс Игеман.

Ранее сообщалось, что датское правительство планирует ввести цифровой "COVID-паспорт". Сперва он будет предназначен для деловых поездок за границу.

Также вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в Украине технически готовы к созданию "COVID-паспортов". Он сообщил, на базе чего их могут сделать.