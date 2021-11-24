Швеция будет предлагать бустерную прививку от COVID для граждан от 18 до 65 лет

Швеция рекомендовала всем людям в возрасте от 18 до 65 лет сделать дополнительную прививку от COVID-19. В частности, ее необходимо делать через шесть месяцев после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен сказала, что около 7 млн человек в Швеции, население которой составляет 10 млн человек, получили по две прививки. Однако она выразила обеспокоенность в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

"Правительство серьезно относится к распространению инфекции по всему миру. Цель (предложения третьей прививки) - быть готовым к возможному ухудшению ситуации", - заявила она.

Швеция ранее выделялась среди европейских стран тем, что сравнительно спокойно реагировала на пандемию. Всем людям старше 65 лет уже предложили сделать третью прививку. По данным властей, 26% этой возрастной группы уже получили третью дозу вакцины.