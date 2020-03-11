В Швеции зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Швеции зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщается, погибшим является мужчина в возрасте, который находился в Он умер в больнице Каролинского университета в Худдинге.

COVID-19"

Отметим, что в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом превысило одну тысячу человек. Также в Министерстве здравоохранения отметили, что от вируса умерли уже 30 граждан США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.