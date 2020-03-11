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В Швеции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 17:49
В Швеции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik.com)

Мужчина умер в больнице Каролинского университета в Худдинге

В Швеции зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщается, погибшим является мужчина в возрасте, который находился в отделении интенсивной терапии. Он умер в больнице Каролинского университета в Худдинге.

"Мы знаем родственников. Мы знаем из международного опыта, что пожилые люди и особенно пожилые люди с другими хроническими заболеваниями имеют наиболее серьезные последствия COVID-19", - заявил врач по инфекционному контролю в регионе Стокгольм Пер Фоллин.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Швеции был зафиксирован 31 января. Инфицированной оказалась женщина, которая вернулась из эпицентра коронавируса - китайского города Уханя.

Отметим, что в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом превысило одну тысячу человек. Также в Министерстве здравоохранения отметили, что от вируса умерли уже 30 граждан США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев.

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