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В Швеции вводят новые ограничения из-за COVID

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Понедельник 10 января 2022 14:20
В Швеции вводят новые ограничения из-за COVID Фото: В Швеции вводят новые ограничения из-за COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции приняло решение ввести новые карантинные ограничения в стране из-за увеличения заболеваемости COVID. Новые меры вступят в силу со среды, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

"Несомненно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне", - сказала премьер-министр Магдалена Андерссон.

Так, с 12 января бары и рестораны в Швеции будут обязаны закрываться в 23:00. Также вводится ограничение по количеству человек в помещении в одной компании - не более восьми.

Для посетителей публичных мероприятий с участием от 50 до 500 человек должны быть предусмотрены сидячие места. При этом дополнительно необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации.

При этом в Швеции рекомендуют работать удаленно.

"Я хочу настоятельно подчеркнуть, что все, кто может работать дома, должны это делать", - сказал Андерссон.

Университеты не будут вынуждены переходить на дистанционное обучение в полном объеме, но они могут "использовать его как инструмент" для ограничения переполненности. При этом экзамены будут проходить очно, но соблюдением мер по ограничению риска заражения.

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