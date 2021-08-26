В Швеции третьей дозой COVID-вакцины могут прививать уже с сентября

Как отметили в Шведском агентстве общественного здравоохранения, такое решение позволит "сформировать большее количество антител и клеток, которые необходимы для хорошей защиты от инфекций".

Так, бустерные прививки смогут получить люди, перенесшие трансплантацию органов или те, кто страдает иммунодефицитными заболеваниями.

Указано, что таких людей в стране насчитывается как минимум 40 тысяч.