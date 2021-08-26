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В Швеции третьей дозой COVID-вакцины могут прививать уже с сентября

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Швеция, Четверг 26 августа 2021 12:33
В Швеции третьей дозой COVID-вакцины могут прививать уже с сентября Фото: в Швеции третьей дозой COVID-вакцины могут прививать уже с сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Швеции с 1 сентября могут начать прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19. Иммунизацию планируют ввести для людей со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges radio.

Как отметили в Шведском агентстве общественного здравоохранения, такое решение позволит "сформировать большее количество антител и клеток, которые необходимы для хорошей защиты от инфекций".

Так, бустерные прививки смогут получить люди, перенесшие трансплантацию органов или те, кто страдает иммунодефицитными заболеваниями.

Указано, что таких людей в стране насчитывается как минимум 40 тысяч.

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