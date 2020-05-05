В Швеции считают, что первые случаи коронавируса в стране были еще в ноябре

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что в стране единичные случаи коронавируса были еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщает SVT.

Как сообщается, Швеция зафиксировала свой первый случай коронавируса в январе прошлого года, когда гражданка вернулась из поездки в Ухань и получила положительный результат теста на коронавирус. Вероятно, она была далеко не первой инфицированной вирусом в Швеции. Андерс Тегнелл считает вероятным, что случаи заболевания были в Швеции уже в ноябре.

Также он добавил, что граждане страны посещали Китай еще в ноябре и декабре прошлого года. Однако, по его словам, что эти случаи не повлияли на распространение инфекции в Швеции.

"Я думаю, что вы можете найти отдельные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем не странно, а очень естественно", - сказал Тегнелл.

Напомним, В Швеции власти города Лунд решила разбросать куриный помет в главном парке, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 из-за скопления людей.