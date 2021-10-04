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В Швеции рекомендовали прививать от COVID-19 подростков от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление здравоохранения Швеции рекомендовало препарат от коронавируса Pfizer/BioNTech для вакцинации подростков от 12 до 15 лет. Регулятор отметил, что по этой вакцине больше данных о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз управления.

"Шведское агентство общественного здравоохранения решило рекомендовать вакцину Pfizer / BioNTech вводить детям в возрасте от 12 до 15 лет, когда в регионах начнутся работы по вакцинации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что поскольку вакцина во всем мире чаще используется для этой возрастной группы, то данных о ее безопасности больше.

"В целом, мы видим причину выбора вакцины, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идет о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет", - отметила глава департамента и государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Напомним, ранее муниципалитеты Швеции разрешили 15-летним подросткам получать прививку от коронавируса против желания их родителей после начала программы вакцинации детей от 12 до 15 лет, которая стартует 11 октября.

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ШвецияКоронавирусВакцинация