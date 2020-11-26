В Швеции ожидают пика второй волны коронавируса в середине декабря

В Швеции рассчитывают, что пик заболеваемости во время второй волны коронавируса придется на середину декабря. Развитие событий будет зависить от соблюдения требования гражданами.

Об этом заявил глава агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.

В правительстве считают такой вариант прохождения второй волны оптимистическим, поскольку он покажет эффективность введенных в октябре более жестких ограничений в стране.

Отмечается, что текущая статистка по новым случаям ниже спрогнозированной ранее модели развития пандемии. Но в агентстве допускают, что это может быть не связано со снижением заболеваемости, а с тестированием, которое в некоторых регионах не успевает за количеством запросов.

С октября в Швеции регулярно обновляются антирекорды заболеваемости. 19 ноября за сутки зафиксировали 7 629 новых случаев и это самый большой показатель за время пандемии. Умерло 6 622 человека и процент смертности от коронавируса в Швеции выше, чем в соседних Норвегии, Дании и Финляндии.

В отличии от соседей, шведы при первой волне коронавируса не вводили жесткие ограничения. В октябре же ситуация не позволила Швеции обойтись прежними мерами.

Напомним, сегодня стало известно, что шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом. У супругов наблюдаются легкие симптомы COVID-19.