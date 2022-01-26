UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Швеции новый COVID-рекорд: карантинные меры продлили

Автор: Иванна Шовкун

Швеция установила новый ежедневный рекорд по количеству случаев COVID-19. Из-за резкого скачка заболеваемости в стране продлевают карантинные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, в стране сейчас распространяется четвертая волна вируса. За минувшие сутки, 25 января, в Швеции зафиксировали 44 944 случая коронавируса. Днем ранее это число было также рекордным - 43 723 случая. Распространение коронавируса создало нагрузку на систему здравоохранения, но гораздо меньше, чем во время предыдущих волн.

Потому правительство приняло решение о продлении COVID-ограничений на две недели по мере распространения штамма "Омикрон". Это означает, что бары и рестораны должны закрываться в 23:00, а в более крупных закрытых залах есть ограничение в 500 человек.

"У нас чрезвычайно высокий уровень распространения", - заявила министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.

Напомним, Агентство здравоохранения Швеции ожидало ухудшения ситуации со штаммом "Омикрон" на территории страны. Прогнозировали, что пика заболеваемости могут достичь уже в этом январе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция