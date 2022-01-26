В Швеции новый COVID-рекорд: карантинные меры продлили

Так, в стране сейчас распространяется четвертая волна вируса. За минувшие сутки, 25 января, в Швеции зафиксировали 44 944 случая коронавируса. Днем ранее это число было также рекордным - 43 723 случая. Распространение коронавируса создало нагрузку на систему здравоохранения, но гораздо меньше, чем во время предыдущих волн.

Потому правительство приняло решение о продлении COVID-ограничений на две недели по мере распространения штамма "Омикрон". Это означает, что бары и рестораны должны закрываться в 23:00, а в более крупных закрытых залах есть ограничение в 500 человек.

"У нас чрезвычайно высокий уровень распространения", - заявила министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен.