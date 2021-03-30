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В Швеции хотят отложить смягчение карантина из-за третьей волны COVID

Новина українською → Швеция, Вторник 30 марта 2021 12:02
Автор: Андрей Василюк

30 марта шведское агентство здравоохранения заявило, что просит правительство отложить запланированное смягчение некоторых ограничений, направленных на замедление распространения COVID-19. Смягчение ограничений хотят отложить почти на месяц, поскольку страна сталкивается с третьей волной вируса.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство предлагало отменить с 11 апреля некоторые меры, такие как ограничение количества посетителей парков развлечений, концертов и футбольных матчей лишь восемью лицами.

"Распространение COVID-19 ускоряется, что в результате увеличивает нагрузку на здравоохранение. Поэтому Шведское агентство здравоохранения предлагает перенести дату открытия определенных видов деятельности на 3 мая при условии улучшения ситуации с инфекцией", - говорится в сообщении.

Швеция раньше в основном полагалась на добровольные меры по замедлению пандемии, но постепенно увеличивала ограничения из-за ускорения темпов распространения инфекции в конце 2020 года.

Напомним, правительство Швеции ведет работу над разработкой сертификата о вакцинации против коронавируса. Такой COVID-паспорт планируют ввести в стране до 1 июня. Министр цифрового развития Швеции Андерс Игеман заявил, что сейчас в стране уже есть безопасная и универсальная модель паспорта вакцинации.

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