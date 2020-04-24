В Швеции число погибших от коронавируса превысило 2 тысячи

В Швеции зафиксировали более 2 тыс. летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, в стране лабораторно подтвердили 16 755 случаев заражения коронавирусом, из которых 2021 человек умерли. Также там заявили, что в эпицентре пандемии коронавируса - Стокгольме - прошел пик эпидемии 8 апреля.

Кроме того, заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен заявил о том, что ослаблять карантин еще рано.

"Количество заражений все еще на высоком уровне, поэтому сейчас речь не идет о том, чтобы ослаблять меры безопасности", - сказал он.

Напомним, Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет. Он также добавил, что COVID-19 может вызывать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции будут отслеживать передвижения жителей по мобильным данным. Таким образом, власти намерены установить влияние передвижения людей на распространение коронавируса в стране.

Также за рубежом лечения от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.