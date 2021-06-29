У Швеции больше шансов победить в матче с Украиной, - букмекеры

Швеция стала одним из открытий группового турнира, выиграв группу, в которой были Испания, Словакия и Польша. Шведы сыграли вничью с Испанией и обыграли Словакию с Польшей, пропустив два гола только в последнем поединке с поляками.

Успех Швеции, во многом, стал одной из причин попадания в плей-офф Украины. Команда Андрея Шевченко заслуженно проиграла Австрии в последнем туре и спустилась со второго места на третье. После этого украинцы ждали два дня, чтобы понять, попадет ли команда все же в плей-офф. Победа Швеции над Польшей и разгром Испанией Словакией сделали это возможным. И теперь Украины сыграет со своим, можно сказать, спасителем.

По мнению букмекеров, Швеция является фаворитом противостояния, но без крупного преимущества и более-менее шансы у команд равны. Победа Швеции оценивается коэффициентом 2,5, победа Украины - 3,2, а ничья - 3,4.

Проход в четвертьфинал: Швеция - 1,73, а Украина - 2,22.

Матч Швеция - Украина стартует в 22:00. Прямая трансляция на телеканале "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.