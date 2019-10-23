Шумкова вывезли в больницу в РФ после начала голодовки

Политзаключенного Александра Шумкова увезли в больницу с тюрьмы в Торжке (РФ) после того, как он объявил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение тети политзаключенного Людмилы Шумковой в Facebook.

Она отметила, что сегодня в Торжке продолжается рассмотрение дела относительно незаконного содержания Александра в ШИЗО.

"По сообщению защитника Романа Лизлова, который сейчас находится в Торжке, Сашу вчера вывезли в больницу УФСИН г. Торжок в связи с голодовкой", - сообщила родственница политзаключенного.

Она также добавила, что получила письмо от Шумкова, в котором он рассказывает о том, что держится "отлично".

"Что касается переговоров, я так понял, что все срывается. Ну что же, нет так нет. Здесь уже идет речь об интересах моей страны, которой я, как военный, давал присягу. Просто Путин делает из себя "четкого парня", так пусть тогда скажет свое четкое слово "Да" или "Нет", а ни виляет как последний шулер. Но думаю - будет все так, как должно быть. И твердо верю, что с нами Бог!", - цитирует письмо Шумкова его тетя.

Как известно, в начале декабря прошлого года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего украинца Александра Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

Напомним, 14 октября украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием украинских политзаключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, а также чтобы российский омбудсмен Татьяна Москалькова отреагировала на его письма с просьбой обеспечить соблюдение прав в СИЗО.

РБК-Украина писало, что Шумков заявил, что после объявления голодовки вести диалог только с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.