Шуляк: в Україні запрацює дієвий механізм захисту постраждалих від домашнього насильства

Впровадження положень Стамбульської конвенції, яка сьогодні набула чинності в Україні, стане дієвим механізмом захисту прав постраждалих від домашнього насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Насамперед йдеться про ухвалення низки законопроєктів, які посилять відповідальність за домашнє насильство, забезпечать дієвий захист жертв, оперативне реагування правоохоронців і суспільства", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що в Україні вже почалося активне будівництво шелтерів, зокрема на Закарпатті та Житомирщині, але це лише перші кроки. Повноцінне впровадження положень Стамбульської конвенції має стати дієвим механізмом захисту прав постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

"Насильство стосовно жінок та й домашнє насильство – це серйозне порушення прав людини, яке залишається в багатьох випадках непокараним. Так бути не повинно. Працюємо над цим", - підсумувала політик.

Нагадаємо, законопроект "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" Верховна рада ухвалила 20 червня 2022 року.