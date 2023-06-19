Шуляк: Україна досліджує досвід відновлення Японії після катаклізмів

"У 2011-му у Японії сталася велика трагедія - Великий тохокуський землетрус, який забрав життя понад 5 тис. людей, ще понад 8 тис. - зникли безвісти. Жахливих руйнувань зазнали населені пункти країни, адже Тихоокеанське узбережжя Японії, від Охотського моря до островів Рюкю було розбито цунамі, висотою 10 - 12 метри. Сильних руйнувань зазнали населені пункти Північно-Східної Японії у префектурі Міяґі, Івате, Фукусіма. Постраждав також центр регіону - місто Сендай. Затонув міжнародний аеропорт", - розповіла Шуляк.

Ці жахливі руйнування, за словами Шуляк, нагадують постраждалу від війни Україну. Тоді без житла у Японії залишилося біля 500 тис. людей, що приблизно рівноцінно збиткам українського Маріуполя.

Так, у процесі відновлення країни нашій країні може бути корисним досвід держав, які пройшли через масштабну відбудову. Її основа закладається законодавчою базою, тому для України важливе урахування міжнародного досвіду у створенні законодавчих рамок відбудови, зокрема базового закону про відновлення.

"Після великого землетрусу в Японії у 2011 році в країні створили спеціальну комісію з відновлення. Вона вирішувала, які закони треба ухвалити першочергово для швидкої відбудови. Тоді члени відповідного Комітету напрацювали закон про відновлення, який заклав основу для швидкої відбудови країни після стихійного лиха. Зокрема він регламентував вимоги до містобудування. До речі, цей закон запровадив у Японії інститут приватних контролерів містобудівної діяльності, щоб унеможливити участь чиновників в процесах відновлення. Власне, цей же принцип закладений в нашій реформі містобудування (законопроект 5655). Адже готуючи цю реформу до голосування в парламенті, ми враховували кращий іноземний досвід", - додала голова профільного комітету.

Голова парламентського комітету висловила вдячність колегам з Японії за обмін актуальним для нас досвідом та за надану вичерпну інформацію щодо їх відбудови.